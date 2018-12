Il programma del Capodanno 2019 di Olbia.

Il programma artistico che l’amministrazione comunale di Olbia offrirà per i prossimi festeggiamenti di fine anno non sarà concentrato nella sola data del 31 dicembre, dove i Måneskin, la band rivelazione dell’anno, saranno le star indiscusse del Capodanno, ma interesserà le ultime tre sere del 2018, a partire dal 29 dicembre, nel corso delle quali si succederanno eventi artisti e culturali di diverso genere, in grado di attrarre un target di pubblico molto ampio, dai più giovani ai più grandi di età, oltre che diversificato per provenienza, visto il livello degli artisti coinvolti.

“Abbiamo scelto un programma che crediamo possa essere interessante non soltanto per i nostri concittadini, ma anche per i turisti ospitati nel nostro territorio e nelle diverse località della Sardegna – afferma l’assessore al Turismo e alle attività produttive Marco Balata -. La nostra amministrazione ha voluto dar vita a quello che certamente costituirà uno degli eventi artistici più importanti e coinvolgenti dell’intero panorama turistico invernale della Sardegna, in grado di poter contribuire a promuovere l’immagine turistica della Città di Olbia e dell’intero territorio gallurese, oltre che garantire sicure ricadute economiche sul tessuto socio economico locale”.

Continua Balata: “Dopo varie valutazioni, la scelta da parte della nostra amministrazione di festeggiare il Capodanno olbiese con i Måneskin è dovuta al fatto che attualmente sono il gruppo musicale più accattivante sul panorama musicale italiano, soprattutto per i più giovani, attenti alle mode e ai talent televisivi, vere e proprie fucine degli artisti di ultima generazione. I Måneskin hanno all’attivo un tour che ha registrato una serie lunghissima di sold out in tutta Italia, conseguente all’enorme successo derivante dall’undicesima edizione di X Factor. I Måneskin si esibiranno per la prima volta in Sardegna proprio per il Capodanno olbiese in un concerto che sarà certamente coinvolgente, giovane, dinamico e particolarmente scenografico”.

