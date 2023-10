Si ribalta e finisce su un muretto a Loiri, ferita la conducente

L’incidente sulla strada di Loiri.

Brutto incidente nella strada a Loiri. Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla strada provinciale 87, tra Santa Giusta e Vaccileddi nel comune di Lori-Porto San Paolo, per un incidente stradale. Per cause da accertare un’autovettura è uscita di strada, ribaltandosi dopo aver colpito un muretto a secco.

Ferita l’unica occupante, trasportata all’ospedale di Olbia da un’ambulanza medicalizzata del 118. La squadra ha collaborato con i sanitari e ha messo in sicurezza l’autovettura e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Loiri P.S.

