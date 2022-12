Il racconto dell’incidente stradale a Olbia.

Non rispetta la precedenza, va addosso a un’auto e scappa. E’ successo a Olbia domenica scorsa nel famigerato incrocio pericoloso tra le vie Bini e Spensatellu, stesso punto dove si è verificato un altro incidente stradale il 20 novembre.

A raccontarlo è il padre di un bambino, entrambi vittime dell’incidente stradale, avvenuto tra le 17 e le 17,30. “E’ un incrocio pericolosissimo – racconta l’uomo -. Ho avuto quell’incidente lì, procedendo da via Bini. Una macchina non ha rispettato lo stop da via Spensatellu e ci ha preso in pieno a me e mio figlio di sei anni che ha sbattuto la testa nel finestrino. Fortunatamente siamo usciti illesi dalla macchina, ma è un paio di giorni che ha dolori alla testa e al collo. Stiamo attendendo che non continui il dolore e poi vedremo se portarlo o meno al pronto soccorso”.

L’investitore è scappato via: la vittima dell’incidente lo cerca.

L’uomo racconta che l’automobilista che ha causato l’incidente si è rifiutato di fare il Cid e se ne è andato. “Tutto è successo in modo repentino, perché questa persona che ci è venuta addosso è scesa dalla macchina, ha visto che tra virgolette stavamo bene, ci ha detto che avrebbe spostato la macchina più avanti per fare il Cid. Invece il signore, se così si pò definire, è scappato via. Ho chiamato i carabinieri, che hanno preso i nostri dati, ma ci hanno detto che potevano fare ben poco perché non sono riuscito a prendere la targa della sua auto. Idem per quanto riguarda l’assicurazione, perché se non porto una targa non è possibile ottenerla. I danni sono tanti, sono almeno 1.500 euro perché è stata una bella botta e sopratutto un grande spavento per mio figlio”.

