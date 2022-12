L’ennesimo incidente stradale a Olbia.

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, a Olbia. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate in via Bini, angolo Spensatellu.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche una equipe sanitaria del 118, che ha preso in carico il contuso. Accompagnato all’ospedale di Olbia, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni non sono gravi. Presenti anche i carabinieri, per quanto di loro competenza.

