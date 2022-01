L’incidente questo pomeriggio a Tempio.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14 a Tempio Pausania, sulla statale 126 in direzione Olbia. Tre le auto coinvolte e 2 persone ferite e che sono state trasferite al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta anche la squadra del Vigili del fuoco di Tempio che ha dovuto utilizzare delle cesoie idrauliche per estrarre dall’abitacolo uno dei feriti ed affidarlo alle cure del 118. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare le cause dell’incidente.