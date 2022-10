Un 12enne è stato investito a Olbia.

Attimi di apprensione, ieri sera, per un ragazzino di 12 anni che, mentre attraversava in viale Pittulongu, a Olbia, è stato investito da un giovane neopatentato.

Prontamente soccorso dai presenti, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni non sono gravi.