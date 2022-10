Arrestata una banda di rapinatori a Olbia.

Una banda composta da 4 rapinatori ha sfondato, questa notte, a Olbia, la porta di accesso in vetro del supermercato Crai di via Barbagia, con tronchesi e altri strumenti da scasso, con l’obiettivo di impossessarsi di beni e denaro contante.

Immediatamente sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, che sono riuscite ad intercettare il furgone in una strada adiacente, con i ladri intenti a scendere dal mezzo per darsi alla fuga. I militari hanno fermato 4 giovanissimi sospetti, tra cui un minorenne, e, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di strumenti da scasso e indumenti per il travisamento.

Dai primi accertamenti si è scoperto che il furgone era stato rubato la sera stessa da un parcheggio, per essere utilizzato nel furto al supermercati. Arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato e ricettazione in concorso, l’autorità giudiziaria ha disposto per tutti la custodia cautelare domiciliare tranne che per il minore, il quale è stato accompagnato presso il Cpa di Sassari, a disposizione della magistratura.