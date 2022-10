Le reliquie della Madonna delle lacrime.

La parrocchia San Giuseppe di Golfo Aranci accoglierà la visita del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Proveniente dalla basilica santuario di Siracusa, eretta proprio in seguito all’evento prodigioso della lacrimazione di un quadretto di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di Maria posto capezzale del letto matrimoniale di una giovane coppia di sposi.

Il reliquiario arriverà a Golfo Aranci venerdì 28 ottobre e resterà fino a Domenica 30. Il programma di questi tre giorni saranno scanditi da celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera con gli anziani e gli ammalati, eventi culturali e musicali. “Questa occasione sarà, non solo per la nostra comunità, ma anche per tutta la Sardegna un autentico momento di grazia! Tutte le comunità sono invitate ad organizzarsi per venire a pregare davanti alle reliquie della Madonna con fede e devozione. Ogni famiglia, ogni fedele è invitato a venire, per affidare alla Madre di Dio e nostra Madre le proprie richieste e chiedere la sua potente intercessione presso il suo figlio Gesù“, afferma il parroco don Dario D’Angelo.