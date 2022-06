Al via l’Italia Polo Challenge: la spettacolare sfilata nelle vie di Arzachena

L’evento ad Arzachena.

Si apre la tappa sarda di Italia Polo Challenge, con la sfilata di apertura nel centro storico del circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I cavalieri e i cavalli protagonisti delle gare al via mercoledì presso il campo sportivo Andrea Corda di Abbiadori hanno regalato una mattinata di grandi emozioni nel corteo da Corso Garibaldi a Piazza Risorgimento.

Ad anticipare i cavalli e i cavalieri, l’esibizione della Banda Musicale della Brigata Sassari. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, nella piazzetta di Porto Cervo è in programma un’altra sfilata di apertura che anticiperà di 24 ore l’inizio del torneo, previsto per la serata di mercoledì, ore 21, e preceduto alle 20 dall’esibizione dei giovani giocatori sardi di polo pony, il “settore giovanile del polo”, che già qualche settimana fa erano scesi in campo al galoppatoio di Villa Borghese di Roma.

“Per noi è una grande emozione poter ospitare Italia Polo Challenge anche quest’anno – dichiara sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda – ed è un’emozione ascoltare la Brigata Sassari e veder sfilare i cavalli e i cavalieri. Questa manifestazione rappresenta un momento di promozione per far visitare il nostro centro storico”. Le località di Poltu Quatu, Porto Cervo (Costa Smeralda), Baja Sardinia e Cannigione sono conosciute soprattutto per la bellezza del mare e delle spiagge, ma c’è tanto altro da scoprire. “Il nostro è un comune territorio – conclude Ragnedda -, che ci permette di mostrare ai nostri visitatori il mare e le spiagge, ma anche tanto altro: i nostri borghi, la cultura e l’identità. Un bel mix tra mare ed entroterra, che vogliamo valorizzare anche attraverso eventi come Italia Polo Challenge”.

Tutto esaurito di Piazza di Siena al campo sportivo di Abbiadori, che da mercoledì sera sarà il teatro della tappa di Arzachena di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo ideato da Patricio Rattagan e organizzato in collaborazione con la FISE. Alessandro Giachetti, coordinatore del dipartimento polo della FISE ha ringraziato l’amministrazione comunale, il Consorzio Costa Smeralda e tutti quelli che hanno lavorato intensamente per ospitare l’evento.

Presente anche l’attore Roberto Ciufoli non è voluto mancare neanche nella sfilata di Arzachena. “Sono innamorato dei cavalli e di questo sport, sostenuto da una grande federazione come la FISE, circondato da una grande atmosfera di amicizia e ospitato in posti splendidi come Piazza di Siena e, ora, Arzachena – prosegue Ciufoli -. Non c’è una cosa che nel polo non sia piacevole». Durante Italia Polo Challenge, si esibiranno anche i giovani campioni sardi di Polo Pony: «È importante che al polo ci si avvicinino soprattutto i giovani”.