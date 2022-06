Saranno riqualificati due impianti a Tempio.

Dalla Regione i finanziamenti per riqualificare gli impianti sportivi di Tempio Pausania. Al Comune arriveranno, grazie a una delibera dell’Assessorato allo Sport regionale, 424mila euro destinati a due strutture.

Gli impianti destinati a interventi di manutenzione straordinaria sono il crossodromo “Sergio Bruschi”, ai campi da tennis e al campo di calcio “Bernardo De Muro”. “Abbiamo un patrimonio importante di strutture sportive – ricorda il sindaco Gianni Addis – che serve non solo la nostra comunità ma gran parte del territorio gallurese: un patrimonio che richiede attenzioni considerevoli e costanti. Per questo siamo grati all’assessore allo Sport Andrea Biancareddu per l’impegno e il supporto fattivo”.

Il progetto definitivo-esecutivo degli interventi, articolato in 3 lotti, è stato già approvato a inizio giugno dalla giunta comunale. Il primo (lotto A), riguarda il rifacimento dell’impianto d’irrigazione del crossodromo “S. Bruschi“ per un costo di 142 mila euro; il secondo lotto (lotto B) consiste nella realizzazione della nuova copertura dei campi da tennis e nella sostituzione della pavimentazione esistente per un importo di 264.840 euro.

Il terzo lotto prevede la nuova copertura delle tribune dello stadio “B. De Muro” (lotto C), il cui intervento prevede un costo totale di 355 mila euro, il finanziamento attualmente a disposizione consente la copertura del solo progetto definitivo, per un importo di 17 mila e 159,89 euro. I primi due lotti, A e B, sono già in fase di aggiudicazione e verranno assegnati entro il mese di luglio.

“Abbiamo operato con procedura d’urgenza per ridurre i tempi dell’iter amministrativo degli interventi – dichiarat l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Quargnenti – per far sì che gli impianti possano essere fruibili quanto prima dalla nostra comunità, dai tanti atleti professionisti e non residenti in città e nel territorio e dai nostri giovani che praticano sport con passione e impegno”.

“Riqualificare i nostri impianti sportivi è importante non solo perché ci permette di offrire più opportunità ai tanti sportivi, alle squadre e alle società della città – sottolinea l’assessora allo Sport Elizabeth Vargiu – ma anche per consolidare la rete di servizi indispensabili per accogliere in città manifestazioni e eventi sportivi nazionali e internazionali”.