Fioccano multe a Olbia.

Raffica di multe alle auto posteggiate sulla strada su entrambi i lati per la spiaggia di Porto Istana. In viale Porto Istana, secondo il racconto di alcuni bagnanti, ieri pomeriggio, sono arrivate una serie di sanzioni per gli automobilisti “indisciplinati”, sino all’incrocio di via Punzutu.

Quel giro di vite sui frequentatori della spiaggia ha scatenato non poche polemiche. “Il parcheggio in banchina è vietato ma è altrettanto vero che i parcheggi liberi ed a pagamento non arrivano a 400 ”, dicono. “Ma la gente al mare deve andare a piedi? anche gli anziani, le mamme con passeggino e i disabili?”, si lamenta un altro. “Almeno asfaltassero la strada e facessero più servizi”, si lamenta un residente della frazione.