Ivan racconta il suo amore per la montagna.

La sua passione per il trekking e l’alpinismo lo porta in vetta sul Kilimangiaro, in Tanzania. Un traguardo da record per l’arzachenese Ivan Pirina, 46 anni, che lo ha voluto dedicare all’amministrazione comunale di Arzachena, fissando la sua bandiera in onore.

Per Ivan l’amore per la montagne comincia molto presto, trasmesso da suo zio che lo porta in vacanza sulle Alpi. “Quando ero bambino andavo spesso a sciare – racconta -, così mi sono innamorato della montagna, cominciando a fare numerose attività che possano permettermi di viverla a 360 gradi, dall’alpinismo classico agli sport più di nicchia”.

Un hobby che si è trovato a praticare quasi in solitudine dalla Sardegna, ma che, tuttavia, non lo ha ostacolato a organizzare le sue avventure. “E’ diciamo un po’ difficile trovare dei compagni di viaggio nell’Isola – spiega Ivan -, che partano con me anche perché siamo un po’ svantaggiati per i trasporti e perché manca chi ama questo genere di sport. La cosa più complicata delle mie precedenti escursioni è organizzare tutto, perché è difficile conoscere in anticipo se il tempo è buono per scalare o per fare un trekking. Infatti, mi è capitato anche di dover annullare le partenze”.

La prima vera scalata è stata realizzata all’età di 23 anni alla volta del Gran Sasso. Poi, diverse escursioni in giro per l’Italia, passando per l’estero, fino in Tanzania, in quasi 6mila metri di altezza. “Mi sono organizzato con un amico che viene dalla Svizzera – dice Ivan -. Sono stati 5 giorni intensi e indimenticabili. Un’esperienza unica perché il Kilimangiaro è l’unica montagna al mondo che offre un paesaggio dove è possibile vedere sia i ghiacciai che la foresta equatoriale”.

Là Ivan decide di dedicare il suo traguardo alla sua città natale. “La bandiera mi è stata data anni fa dall’amministrazione comunale e me la porto sempre dietro quando pratico alpinismo – spiega Ivan -. Un modo per far arrivare Arzachena dove non c’è mai stata e ho deciso di fare lo stesso per il prossimo viaggio. Mi recherò sulla Aconcagua, in Argentina dove scalerò quasi 7 mila metri”.