In un bar a La Maddalena un cocktail in onore della città gemellata Ajaccio

L’omaggio dell’isola della Gallura e Ajaccio.

A La Maddalena viene dedicato un cocktail in onore dei cittadini di Ajaccio, che da 30 anni è città gemellata con l’isola gallurese. Per rafforzare ancora di più questo rapporto, il sindaco Fabio Lai ha incaricato il consigliere Stefano Cossu ed il Consigliere Sestilio Amoroso, di rivolgersi al bar manager Leandro Serra e la bartender Laura Schirru del The Duke, locale inserito tra i dieci migliori d’Italia dalla barawards, per inventare un cocktail in onore degli abitanti della città corsa.

Grazie ad un equilibrato mix fra be-gin, bergamotto, saccharum al limone, cordiale al vermentino ed un piccolo tocco di albume è nato il nuovo cocktail chiamato “U Grandi Corsu” il grande Corso, appellativo con il quale veniva chiamato Napoleone Bonaparte.

“Dietro questo nuovo cocktail non c’è soltanto una piacevole bevanda – afferma il sindaco Fabio Lai – ma una bella storia da raccontare. Il retrogusto di limone rappresenta una pianta molto comune e famigliare che spesso viene coltivata nei giardini o addirittura in casa nei vasi e vuole simboleggiare la cuginanza fra gli abitanti delle nostre Città, mentre il gin con il suo sapore forte vuole significare la solidità del gemellaggio fra le nostre terre. L’aggiunta di albume, che rende gradevole alla vista una sorta di spuma bianca, rappresenta il mare che unisce i nostri paesi. L’ultimo tocco di fiori blu sono un semplice tributo alla Città che ha dato i lustri Natali al più grande statista dell’Ottocento”.

La ricetta, resa pubblica per l’occasione, è stata sottoscritta in triplice originale dall’ideatore Leandro Serra, dal vicesindaco di Ajaccio Alexandre Farina e dal sindaco di La Maddalena Fabio Lai. Come da tradizione trentennale anche quest’anno la delegazione corsa si è presentata all’isola per tributare gli onori in occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena.