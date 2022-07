Il traguardo dell’artista di La Maddalena.

Laurea con lode per Valerio Scanu. Il cantante maddalenino ha concluso i suoi studi in Giurisprudenza, all’Università Giustino Fortunato di Benevento, con il massimo dei voti, ovvero con il 110 e lode.

L’artista, vincitore del Festival di Sanremo 2010 ha festeggiato con gli amici e la sua famiglia a cui ha voluto dedicare il suo traguardo, soprattutto al padre recentemente scomparso. “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”, ha scritto Scanu sul suo profilo social.

Scanu ha deciso di intraprendere la carriera universitaria dopo un episodio che lo ha coinvolto in prima persona. L’artista di La Maddalena, infatti, aveva ricevuto una denuncia per diffamazione, poi archiviata. Un percorso cominciato e finito senza aver mai interrotto la sua carriera musicale. Il 31enne ha dichiarato infatti di voler diventare avvocato, ma di non voler mettere da parte la sua professione di cantante.