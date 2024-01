Non si trova Karol, ore di ansia per un 17enne di Olbia

L’appello per trovare Karol Canu.

Un giovane di Olbia, di nome Karol Canu, ha fatto perdere le sue tracce e non dà notizie di lui. A fare il disperato appello Giulia, sua madre, che non riesce a mettersi in contatto con l’adolescente di 17 anni, che non risponde al telefono da ieri sera ed è spento.

“Buon giorno chiedo aiuto mio figlio si è allontanato da Olbia ieri alle 19 si chiama Karol Canu – scrive la madre sui social -. E’ alto 1.80 e vestito con felpa nera un pantalone di tuta scarpe nere, una cuffietta nera e una collana. Vi prego aiutatemi a ritrovarlo Se qualcuno lo vede si può rivolgere ai carabinieri o contattare a me 3456988830 condividete vi prego. Sono disperata”.

