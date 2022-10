Un video di delfini rari nell’arcipelago de La Maddalena

Un nutrito branco di delfini filmato nelle acque de La Maddalena. C’era chi ipotizzava che fossero stenelle, date le dimensioni minori rispetto ai cetacei più diffusi, ma ora arriva l’identificazione ufficiale. “Lo scorso 22 ottobre, Paolo Loffredo, a largo delle acque del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, ha fatto un sorprendente avvistamento di delfini comuni – spiegano dall’ente.

I delfini comuni, a dispetto del loro nome, sono rari da vedere. Questo rende il materiale video-fotografico che il signor Loffredo ha inviato al Parco Nazionale, di grandissimo interesse“.

L’autore del video aveva raccontato di aver incontrato i delfini nelle acque dell’arcipelago. “Abbiamo deciso di non avvicinarci troppo per non spaventarli o alterare quel meraviglioso equilibrio – ha raccontato Paolo Loffredo -. Ma sono stati loro a venire verso di noi e mettersi a giocare“. Quel momento di bellezza in mezzo al mare de La Maddalena è stato immortalato dalle riprese dei rari delfini comuni. Si è trattato di un avvistamento raro e arrivano i ringraziamenti da parte del Parco nazionale, che ricorda anche l’importanza del rispetto delle regole in quell’angolo di paradiso. “Ringraziamo il signor Loffredo per il contributo dato e ricordiamo, ancora una volta a tutti, quanto sia importante rispettare l’ambiente e i limiti di velocità nelle acque del Parco nazionale, popolate da numerose specie di animali marini”.

