Aperta a Olbia la nuova sede di Toscandia-Officina Catta

Grande affluenza di imprenditori del settore all’inaugurazione della nuova sede di Toscandia-Officina Catta. Riferimento per l’assistenza ai veicoli industriali ubicata in una posizione strategica della Sardegna. Tra i presenti il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il presidente di Italscania, Enrique Enrich. L’evento inaugurale si è svolto alla presenza di numerosi rappresentanti di aziende di trasporto, di autorità locali, dei manager di punta di Italscania. L’azienda che, parte del gruppo globale Scania, è sinonimo di veicoli industriali, autobus, motori e Service di elevato livello qualitativo, della sua Concessionaria Toscandia e di Officina Catta, oggi guidata da Giuseppe Catta, figlio del fondatore Tonino, insieme alla moglie Marianna e ai figli Giuseppina, Tonino e Gianni.

L’inaugurazione a Olbia

Dopo la cerimonia di benedizione, a cura di don Angelo Malduca, parroco di Buddusò, e profondo conoscitore della famiglia Catta, ha portato i suoi saluti il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. A seguire, hanno preso la parola Enrique Enrich e Paolo Carri, rispettivamente presidente e direttore Driving the Shift di Italscania, Giovanni Sarti, Presidente Cipnes, Roberto Benedetti, Presidente di Toscandia, e il suo amministratore delegato Giuseppe Barelli, affiancato dal padre Luciano, presidente della holding Lipiscandia, e da Paolo Piccini, vicepresidente Toscandia. Presente in Sardegna dal 1978, Toscandia è concessionaria Scania, Giotti Victoria e Isuzu. Una storia nella regione iniziata dal compianto Loris Bindi, come ha ricordato lo stesso Benedetti.

L’evento ha rappresentato l’occasione per il debutto di Tempo Zero. Neonata Divisione interna con cui Toscandia intende accompagnare le aziende di trasporto nella transizione energetica. Guidata da Francesco Garuglieri Tempo Zero si pone l’obiettivo di guidare i trasportatori avviando, da subito, un confronto. Affinché si sviluppi la consapevolezza di iniziare il viaggio verso le nuove frontiere alternative alle trazioni ad alimentazione fossile. A dimostrazione dell’approccio di Toscandia e Tempo Zero, a Olbia è avvenuta l’ufficiale consegna di quattro unità di Scania Super. I trattori stradali alimentati a gasolio a bassissimo tasso di emissioni inquinanti sono stati consegnati a Emme Truck Group, nella persona del titolare Ivan Mura.

