Ecco le immagini dei delfini a La Maddalena

Ecco le meravigliose immagini di un branco di delfini che gioca nel mare di La Maddalena. “Quando li abbiamo incontrati eravamo al largo dell’isola delle Bisce – racconta l’autore Paolo Loffredo -. All’inizio sembravano tonni, poi li abbiamo visti saltare e siamo rimasti affascinati. Ne ho incontrato tanti, ma non avevo mai visto uno spettacolo simile“. Sicuramente sono delfinidi, ma potrebbero essere stenelle perché più piccole dei cugini più famosi. “In realtà erano di diverse dimensioni, non abbiamo la certezza ma credo siano delfini – precisa -. Abbiamo deciso di non avvicinarci troppo per non spaventarli o alterare quel meraviglioso equilibrio. Ma sono stati loro a venire verso di noi e mettersi a giocare”.

Negli ultimi giorni sono state ritrovate due carcasse nell’arcipelago: uno zifio di cinque metri all’isola delle Bisce e un piccolo cetaceo al Villaggio Piras, a La Maddalena. Ma le brutte immagini di quelle vittime trovate sugli scogli sono ora bilanciate dalle spettacolari immagini che vedete qui sotto. Col mare tutto a loro disposizione il nutrito gruppo di delfini si è esibito in acrobazie da nuoto sincronizzato. Tutto ripreso nel video che è stato rilanciato sui suoi canali social anche dal Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena.

