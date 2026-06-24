Lungo le strade provinciali a La Maddalena parte lo sfalcio delle erbacce

Oggi sono cominciate le operazioni di sfalcio dell’erbacce e pulizia delle banchine lungo le arterie provinciali panoramiche di La Maddalena. Gli interventi interessano nello specifico la SP 53, la SP 91 e la SP 114, tratti viari di fondamentale importanza per la viabilità locale, soprattutto in vista dell’incremento del traffico legato alla stagione estiva.

Le attività manutentive rispondono alla necessità di garantire standard elevati di sicurezza stradale, migliorando sensibilmente la visibilità per gli automobilisti nei punti critici e assicurando al contempo il decoro urbano e paesaggistico dell’isola. La pianificazione e l’esecuzione dei lavori sono state affidate alla società in house MULTISS.

Il ritardo a causa della nuova Provincia

Il calendario degli interventi ha subito un leggero slittamento temporale rispetto alle annualità precedenti. Questo ritardo è da attribuirsi alle recenti modifiche dell’assetto organizzativo che hanno interessato la Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Nonostante il rinvio dell’avvio, la conclusione dei lavori è prevista nell’arco di pochi giorni, con l’obiettivo di ridurre al minimo i potenziali disagi alla circolazione e garantire una rapida restituzione della piena fruibilità delle carreggiate.

In merito all’importanza dell’opera, il vicesindaco Federica Porcu ha espresso soddisfazione per l’avvio dei cantieri dichiarando: “Un intervento atteso che contribuirà a migliorare sicurezza, visibilità e decoro lungo la nostra rete viaria. Ringrazio il dirigente della Provincia, i funzionari e tutti i collaboratori dell’ente per la fattiva collaborazione”.

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