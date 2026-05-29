I bimbi raccolgono i rifiuti nell’arcipelago di La Maddalena

I bambini e il progetto di educazione ambientale a La Maddalena.

Nella mattinata del 28 maggio, la spiaggia di Monti d’Arena, a La Maddalena, ha ospitato una speciale iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla salvaguardia del territorio. L’evento ha visto il coinvolgimento attivo dei bambini della sezione A della scuola dell’infanzia di Via Carducci, dell’Istituto comprensivo Emanuela Loi di La Maddalena, protagonisti di una vera e propria lezione a cielo aperto nata dalla sinergia tra il Parco Nazionale e la Cooperativa Isule.

L’incontro.

Durante l’incontro, i piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino i segreti della natura locale e di comprendere a fondo l’importante ruolo svolto dall’Ente Parco nella protezione di flora e fauna. L’attenzione è stata focalizzata sui principali progetti di conservazione attiva, come la tutela dei delicati sistemi dunali e la salvaguardia delle tartarughe marine.

Bambini raccolgono i rifiuti.

Il rispetto per l’ecosistema è stato promosso anche attraverso attività ludico-didattiche mirate a contrastare l’inquinamento da plastica. I bambini si sono impegnati nella ricerca dei rifiuti abbandonati sull’arenile, interiorizzando il messaggio fondamentale che la plastica in mare rappresenta un pericolo mortale per le specie marine. Parallelamente, è stata ribadita l’importanza del rispetto assoluto per l’ambiente balneare, ricordando che elementi naturali come sassi, conchiglie e sabbia non devono mai essere asportati affinché la bellezza del paesaggio non venga deturpata.

Il momento di massima partecipazione e coinvolgimento è avvenuto durante la consegna di un album di figurine dedicato agli endemismi di La Maddalena. Questo progetto didattico, realizzato dal Parco Nazionale in collaborazione con Passu Malu (associazione di guide dell’arcipelago di La Maddalena), si propone come uno strumento ludico ed efficace per insegnare ai più giovani a riconoscere e dare un nome alle specie uniche che popolano il territorio.

L’entusiasmo manifestato dai piccoli partecipanti conferma l’efficacia di questi percorsi educativi, identificando le nuove generazioni come i veri custodi del futuro ambientale delle isole. La riuscita della giornata è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto del corpo docente, del personale del Parco Nazionale e della Cooperativa Isule.

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