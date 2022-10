A La Maddalena volontari in azione per pulire l’arcipelago

Record di presenze con 130 volontari a La Maddalena alla giornata ambientale Arcipelago No Limits dedicata a Matteo Canu e Gianfranco Falcone. In questa circostanza hanno partecipato coi volontari c’erano anche 4 sub (due di Palau e due di La Maddalena), le motonavi Orient Express, Apollo, Namid e 21 gommoni. Raccolte oltre 4 tonnellate di ogni tipo di materiale: bombola da sub, frigoriferi, un motore e tanto ferro sul fondale di Porto Madonna. Ma anche enormi boe, barattoli di pittura, grosse cime, vetro, plastica a volontà.

La situazione peggiora di mese in mese, il ‘mare’ porta di tutto. Sono comunque pochi gli operatori che dall’arcipelago ci guadagnano, otre al Consorzio Le Meraviglie dell’Arcipelago e quello delle Bocche di Santa Teresa, la cooperativa Semata, molti proprietari di gommoni di La Maddalena e qualcuno di Palau. “Alla giornata di ieri hanno partecipato la Guardia costiera e la Guardia di finanza – spiegano gli organizzatori -.. Ringraziamo la Maddalena Ambiente e il sindaco Fabio Lai per la collaborazione”.

Durante il trasferimento da La Maddalena a Santa Maria la motonave Orient Express si è fermata tra l’isola di Spargi e Budelli per ricordare i due nostri amici recentemente scomparsi, il papà di Matteo e la moglie di Gianfranco hanno lanciato in mare due mazzi di fiori, la piccola ma commovente cerimonia si è conclusa con il suono delle sirene delle imbarcazioni.

“Vista la situazione non possiamo che augurarci che dalla Regione arrivi qualche segnale. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai ha garantito il suo interessamento – assicurano gli organizzatori -. Premiate Guardia costiera, Guardia di finanza e cooperativa Semata con tre gigantografie su tela della Spiaggia rosa per la loro preziosa collaborazione. Un ringraziamento al supermercato Nonna Isa, Coop e Panificio Lamberti sempre vicino ai volontari”.

