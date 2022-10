La comunità di La Maddalena scossa dalla morte di Matteo Canu

La comunità di La Maddalena è scossa dall’improvvisa scomparsa di Matteo Canu. Non aveva ancora compiuto trent’anni, ma un malore improvviso lo ha portato via. La sua attività principale era quella di accompagnare i turisti tra le meraviglie dell’arcipelago con le escursioni della Elena tour navigazioni. Ma il mare non era solo il suo posto di lavoro, era la sua passione.

Assieme alla compagna Sara era molto attivo nelle campagne per la pulizia dei fondali e delle scogliere organizzate dall’associazione “Un arcipelago senza plastica“. Una grande mobilitazione di volontari che si muovono in massa per ripulire il mare maddalenino dalle plastiche abbandonate dagli incivili e trascinate dalle onde. Matteo da anni era impegnato su questo fronte.

A causa del maltempo è slittato l’appuntamento previsto per il fine settimana scorso e i volontari sarebbero dovuti entrare in azione domani. A Matteo, grazie alla sua esperienza, sarebbe spettata un zona impervia di Razzoli. Ma adesso non è il momento. L’appuntamento è stato ovviamente annullato in segno di lutto. E tutto l’arcipelago di La Maddalena si stringe intorno a familiari e parenti di Matteo Canu.