I lavori per il percorso ciclopedonale a Olbia.

A Olbia partono i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che porterà fino all’aeroporto Costa Smeralda.

“Siamo partiti con il lotto 0, che prevede la realizzazione di un sottopasso. Questo intervento permetterà di percorrere in sicurezza, a piedi e in bicicletta, il tratto compreso tra il “Ponte di ferro” e l’aeroporto. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – si tratta di un intervento importante, che conduce la nostra città verso un futuro dove la mobilità attiva sarà sempre utilizzata e che incoraggia i nostri concittadini verso questa prospettiva anche grazie alla realizzazione di percorsi sicuri e confortevoli”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stata disposta la chiusura temporanea (in entrambi i sensi) della statale 125 (ora Strada Maggiore Pietro Bonacossa) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mestre (corrispondenza rotatoria denominata “Poltu Quadu”) all’intersezione con via Roma, in corrispondenza rotatoria Felix. La chiusura è prevista da martedì 8 febbraio. Sarà disposta la segnaletica di cantiere con l’indicazione delle modifiche alla viabilità. La strada verrà riaperta nel periodo pasquale ed in seguito dell’ultimazione dei lavori e dei relativi collaudi.

Le deviazioni al traffico.

Il traffico proveniente dalla S.S. 125 Olbia Sud verrà indirizzato sul tratto di strada della ex S.S. 125 attualmente dismesso e smistato nelle varie direzioni tramite la rotatoria “P. Carzedda” (presso intersezione con Via Macerata);

(“sopraelevata sud”) e indirizzato verso Mater Olbia – Murta Maria – Porto San Paolo continuerà ad essere smistato nella rotatoria Felix con uscita su via dei Maniscalchi; i veicoli dovranno percorrere via dei Maniscalchi fino alla rotatoria dei Carpentieri (presso ex Equitalia) e successivamente ripercorrere la stessa via in senso inverso fino alla ex S.S. 199, che sarà utilizzata come viabilità alternativa; I veicoli provenienti da Olbia centro e diretti all’aeroporto (e viceversa) dovranno preferibilmente utilizzare il nuovo svincolo per l’aeroporto realizzato lungo la S.S. 729 Sassari – Olbia.