Lutto a Luras e nel mondo del cinema, scomparsa l’attrice Mavie Bardanzellu

Nata a Luras, Mavie Bardanzellu si è spenta oggi a Roma.

Lutto a Luras per la scomparsa dell’attrice Maria Vittoria Bardanzellu, conosciuta dal pubblico con lo pseudonimo di Mavie Bardanzellu.

L’attrice, nata a Luras il 6 aprile del 1938 si è spenta oggi a Roma. L’attrice ha mosso i primi passi con la danza. Diplomata all’accademia di danza classica di Torino, si trasferì a Roma dove prese parte a diverse rappresentazioni. Da qui il passaggio al mondo del cinema, con il regista olbiese Piero Livi che le affidò il ruolo di protagonista nella pellicola “Una storia sarda”.

Negli anni sessanta recito in molti film come Una questione d’onore, Silvia e l’amore e La battaglia del Sinai , oltre ad alcuni spettacoli teatrali. Successivamente fu tra i protagonisti del film Pelle di bandito, ispirato alla vita di Graziano Mesina in concorso alla mostra del Cinema di Venezia. Dopo essersi sposata, decise di abbandonare la carriera nel 1973.