Lutto ad Alà dei Sardi, muore a 67 anni Gianfranco Farris

Lutto ad Alà dei Sardi per la morte di Gianfranco Farris.

Tutto il paese di Alà dei Sardi si è stretto intorno alla famiglia di Giovanni Farris, venuto a mancare ieri all’età di 67 anni. Chiamato col nome di Gianfranco, era molto conosciuto in paese per via del suo carattere gioviale. Sempre sorridente, si è dovuto arrendere alla malattia.

Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio giunti alle figlie Isabella e Alessia, che hanno sempre accudito amorevolmente il loro padre. “Ringraziamo il personale medico ed in particolare la dottoressa Filippina Pinna per le amorevoli cure prestate”, affermano i parenti. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui