Rudere trasformato in villa sull’isola di Tavolara, via al processo

Si apre il dibattimento al tribunale di Tempio.

Per domani è previsto davanti al tribunale penale di Tempio Pausania l’apertura del dibattimento sul cantiere edilizio sull’isola di Tavolara, nel comune di Olbia.

Alla fine dell’estate del 2019 l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), su segnalazione di un gruppo di turisti, informava e chiedeva i relativi atti alle amministrazioni pubbliche e alla magistratura competenti riguardo un cantiere edilizio sull’isola di Tavolara.

Con estrema rapidità, la Procura di Tempio Pausania in base agli accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, ha posto il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato dal gip del tribunale di Olbia.

Con citazione diretta, il 20 ottobre, il procuratore della Repubblica Gregorio Capasso aveva citato a giudizio Vittorio e Loredana Marzano, committenti dei lavori, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, amministratore unico, il primo fino all’aprile 2018, della Igas Com s.r.l., committente dei lavori, Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori, Marilena Cardone, amministratrice unica della C.A.M.A. Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, davanti al tribunale penale di Tempio Pausania all’udienza del 7 gennaio 2021.

Sono accusati, in concorso fra loro, di aver realizzato opere ritenute abusive in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: demolizione integrale di un fabbricato rurale del 1936 e nuova costruzione, di 752,32 metri cubi, in totale difformità del provvedimento unico del Comune Olbia, per giunta privo di efficacia per decorrenza del termine.

In estrema sintesi, una vecchia modesta casa rurale è stata trasformata in una villa di circa 300 metri quadrati su due piani, in corso di completamento a un centinaio di metri dal mare.

L’udienza venne rinviata al 13 luglio. Poi nuovo rinvio all’1 marzo. Dopo ancora un altro rinvio, all’udienza del 7 giugno 2022. All’udienza del 7 giugno un nuovo rinvio, al 23 settembre.

“Carenze di personale, pesanti carichi di lavoro, ingente numero di procedimenti giudiziari arretrati sono problemi reali della giustizia italiana, mai adeguatamente affrontati, tuttavia è innegabile che la prescrizione troppo spesso neghi la giustizia – affermano gli ambientalisti -. Per comprendere il clima che regna in certe zone basti pensare che, con straordinari tempismo e sensibilità, Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, secondo le cronache indagato per abusivismo edilizio, ha conferito nello scorso ottobre 2022 la cittadinanza onoraria di Olbia a Vittorio Marzano“.

Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico al vincolo di conservazione integrale, alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)”Isola di Tavolara, Molara, Molarotto”.

Il GrIG, individuato quale “parte offesa” da parte della Procura, è costituito parte civile nel dibattimento, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Deiana, del Foro di Cagliari.

