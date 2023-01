L’allerta meteo della Protezione civile in Sardegna.

Si prolunga l’allerta meteo in Sardegna per rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione civile regionale, nelle scorse ore, ha emesso un codice giallo a causa di un vortice depressionario che porterà sull’isola piogge, locali temporali, e vento da nord ovest. Resterà in vigore dalle 21 di oggi e valido fino alle 12 di domani.

“Dalla mattinata di lunedì e per le successive 27 ore sono previsti venti forti da nord-ovest a partire dai settori settentrionali e i rilievi, fino a burrasca lungo le coste e i crinali. Mareggiate lungo le coste esposte. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte di martedì”, si legge nelle previsioni emesse dalla Protezione Civile della Sardegna.

Nel frattempo, il Comune di Cagliari ha inviato a non parcheggiare in via Balilla, dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo, e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere.

“Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione. Non scendere nei piani interrati o seminterrati, non uscire di casa e non allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui