Sanzioni a Olbia per il trasporto di 150 maiali destinati al macello

La polizia stradale di Olbia ha fermato un tir che trasportava oltre 150 maiali destinati al macello: oltre seimila euro di sanzioni per le irregolarità. I suini di grosse dimensioni hanno attraversato il mare raggiungendo il porto di Isola Bianca, ma non erano qui in vacanza perché la destinazione finale del loro viaggio in Sardegna era il macello. Ma, nonostante fossero già condannati a morte, il trasporto deve seguire precise regole. Secondo la Polstrada chi li trasportava sull’autoarticolato non avrebbe garantito il “benessere animale“.

Il camion arrivava dal Nord Italia e trasportava maiali destinati a essere macellati nell’Isola, quindi le loro carni saranno vendute come lavorate in Sardegna. Un passaggio che spesso non viene colto dai consumatori, convinti di mangiare carni sarde. Ma è tutto regolare. In questo caso il problema è stato il trasporto. Gli agenti del distaccamento di Olbia della Polizia stradale di Sassari hanno fermato l’autoarticolato dopo lo sbarco a Isola Bianca.

“Gli operatori, accertate le prime irregolarità, hanno chiesto l’intervento del servizio veterinario della locale Asl – spiegano dalla Questura -. Il veicolo, infatti, è risultato privo delle necessarie certificazioni tecniche, nonché di alcuni essenziali requisiti per garantire il benessere animale. Pertanto, sono state elevate sanzioni per oltre 6000 euro”.

Un altro intervento è scattato lungo la Sassari-Olbia per un tir che trasportava carni e latticini per la grande distribuzione del Sassarese. Il trasporto è risultato abusivo e sono scattate sanzioni per oltre settemila euro.

