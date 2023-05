56enne di Olbia condannato per minacce gravi, ma non violenza

Giovanni Secchi, 56 anni, di Olbia, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per minacce gravi e danneggiamento. La sentenza, emessa dal collegio presieduto da Marco Contu, ha invece escluso i reati di tentata violenza sessuale e atti persecutori. Come richiesto dal PM Alessandro Bosco in seguito alla querela-denuncia per tentata violenza sessuale, atti persecutori e danneggiamento da parte della sua ex-compagna dopo la fine burrascosa di una relazione durata 4 anni e finita nel 2012.

Il Pm aveva richiesto per Secchi una condanna a due anni di reclusione per il reato di danneggiamento. In quanto l’uomo avrebbe appiccato il fuoco all’automobile della donna, riducendola completamente in cenere.

Vano il tentativo dei difensori del 56enne di smontare l’intero impianto accusatorio. Per Secchi la condanna per i reati di minacce gravi e danneggiamento, con una pena comunque inferiore rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero.

