L’arresto al pronto soccorso di Olbia.

Allarme per un anziano di Berchidda che, la scorsa notte, necessitava dell’intervento medico, ma è stato ostacolato dal figlio. L’uomo, che era stato raggiunto dagli operatori del 118, si è trovato impossibilitato a salire in ambulanza e per questo si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

I militari dell’Arma, raggiunta l’abitazione, hanno trovato il figlio che minacciava gli operanti, brandendo un coltello da cucina. Disarmato e immobilizzato, l’uomo, avendo accusato un malore, è stato condotto in stato di arresto al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.