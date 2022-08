Poca acqua a La Maddalena: Abbanoa interrompe l’erogazione dalle 23 alle 7

Troppo caldo e troppi consumi: a La Maddalena scarseggiano le scorte d’acqua e Abbanoa interrompe l’erogazione notturna per ripristinare i livelli. “Il progressivo incremento dei consumi conseguenti anche alle temperature particolarmente elevate hanno determinato una significativa riduzione delle scorte idriche del serbatoio Sasso Rosso“. Così spiegano da Abbanoa. Mentre la maggior parte delle zone d’Italia da mesi è alle prese con la siccità, mentre in Sardegna quest’anno ce n’è più dell’anno scorso. Ma a La Maddalena, dove la pioggia non passa da tempo, si sta scendendo sotto la soglia di guardia.

“Per recuperare i livelli ottimali negli impianti e ripristinare adeguata pressione nel centro abitato – annunciano da Abbanoa – è necessario programmare una chiusura notturna dell’erogazione dalle 23 di oggi fino alle 7 della mattina di domani nella linea 3 in uscita dal serbatoio”. Secondo la comunicazione, le aree interessate dall’interruzione programmata sono il centro storico, Porto Massimo, Abbatoggia e le zone a quote più elevate. Il disagio potrebbe durare qualche ora in più perché, come avvisano da Abbanoa, “al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte”