Il maltempo sul Nuorese.

Le forti piogge che in queste ore stanno interessando il Nuorese iniziano a far sentire i primi effetti. Numerosi gli allagamenti e le strade chiuse.

La strada statale 129, al chilometro 22, in direzione Nuoro, è stata chiusa al traffico per allagamento in località Iloghe. Chiusa anche la strada provinciale 46, in direzione Lula. All’altezza della località case Spanu, stanno operando i vigili del fuoco in sinergia con la polizia stradale.

Un ulteriore allagamento, infine, viene registrato al chilometro 68 della statale 131 Dcn, in direzione Olbia. In questo caso non si è provveduto alla chiusura della strada. Sul posto, in attesa degli operatori del 115, stanno intervenendo i tecnici dell’Anas.

(Visited 432 times, 432 visits today)