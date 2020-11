Il primo singolo di Dalilah.

Un tema che calza a pennello con il 25 novembre, quello affrontato del singolo di debutto “Povera Illusa” della cantante emergente di Arzachena Dalilah, al secolo Dalila Sanna.

“È una canzone che parla di una relazione finita, un amore sofferto – spiega la venticinquenne gallurese – , una storia di 5 anni con un ragazzo che è stato assente nel momento di necessità. Anche questa è violenza, quella psicologica che lascia gli stessi segni di quella fisica“.

La giovane cantautrice ha studiato musica tre anni al Mas di Milano, ma la sua voce limpida è un dono di famiglia. Una dote naturale anche la scrittura. Il brano autobiografico è scritto, infatti, da lei stessa e registrato sotto l’etichetta indie di Milano Cosmophonix, dove lavorano vari artisti indipendenti.

È una missione la musica per Dalilah. Come una terapia. “Non canto per diventare famosa, ma esprimermi con le mie parole e superare anche la timidezza”, si racconta. Vive e lavora a Milano da tre anni e si è esibita alle audizioni di XFactor2017, quasi per caso il giorno che accompagnava un’amica. “L’esperienza mi è servita per avere confidenza con il pubblico – dice l’artista – perché prima di allora mi esibivo in cameretta e ho avuto qualche esperienza in Australia come artista di strada”.

Da artista indipendente i suoi obiettivi sono al momento lontani dal mainstream e dai talent show. “Sto lavorando ad un EP di sei brani, che spero uscirà nei prossimi mesi, collaborando con autori conosciuti, top secret”, aggiunge Dalilah. “Dico ai giovani di non autoboicottarsi, credere in sé stesse perché volere e potere – prosegue – . I sardi poi hanno un talento artistico e ci mettono il cuore in ciò che fanno”. Il singolo della cantautrice emergente è presente su Spotify, Youtube, dove è stato realizzato anche il videoclip e su iTunes.

