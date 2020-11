Le foto del concorso su Tavolara.

Nell’ambito del contest fotografico organizzato all’interno del progetto INTERREG MED – MPA Engage, che mira a promuovere il ruolo delle Aree Marine Protette come strumenti chiave per prevenire la perdita di biodiversità e mantenere l’integrità degli ecosistemi marino-costieri a fronte della pesante influenza che sta producendo, e produrrà, il fenomeno globale del cambiamento climatico, la AMP Tavolara annuncia le e vincitrici del contest fotografico MPA engage.

Le vincitrici del concorso sono: Laura Careddu per la sezione IMPACT (Un’insolita fioritura di pero selvatico in autunno); Jennifer Bua per la sezione OLDPIC (Il relitto della nave Chrisso negli anni 80); Elena Desiderà per la sezione VALUE (Branco di ricciole nelle acque dell’AMP di Tavolara) e Claretta Spada per la sezione ACTION (Una volontaria durante le attività di monitoraggio di Citizen science).

Le vincitrici riceveranno un buono per due persone per una gita a Tavolara. Il parco ringrazia tutte le persone che con grande sensibilità ed interesse verso le tematiche proposte hanno partecipato al concorso. La scienza del cittadino è una metodica consolidata nell’AMP di Tavolara, che già da diversi anni, con il progetto TavolaraLab, propone azioni di formazione ed educazione ambientale coinvolgendo i cittadini nelle attività sul campo a mare e nella costa.









