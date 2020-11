Il maltempo in Gallura.

Forte l’attenzione della prefetto di Sassari Luisa D’Alessandro per la situazione meteorologica in Gallura. Ad annunciarlo il sub commissario alla Provincia di Olbia Tempio Pietro Carzedda. La comunicazione ricevuta dalla prefettura di Sassari, infatti, riporta la previsione di un pesante peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Nelle zone costiere, in particolare, sono previste grosse mareggiate con possibilità che si sviluppi qualche onda anomala. Disposta la chiusura di tutte le attività economiche e commerciali da parte delle autorità e forte l’invito, per i cittadini, a rimanere a casa.

