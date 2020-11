Strade allagate nella Gallura interna.

Mentre a Olbia e in tutta la Gallura costiera, nonostante le abbondanti piogge, la situazione al momento è sotto controllo, nelle zone interne, invece, si stanno verificando allagamenti e piene di fiumi e torrenti. Sono di questa mattina le immagini della chiusura di alcune strade invase dell’acqua nell’agro di Calangianus.

In piena il rio Taroni a Telti che ha raggiunto il livello del ponte in località Andrieddu fino a sommergerlo. Chiusa per sicurezza la strada in località Tancarè a Berchidda, oltre all’attraversamento in località Badu ‘e Jolzia, in quanto invaso dall’acqua.

Intanto l’allerta meteo della protezione civile è stata elevata a rossa sull’intero territorio regionale ed estesa fino a tutta la giornata di domenica 29 novembre. Un peggioramento delle condizioni meteo è previsto in serata, così come l’arrivo dell’ondata di piena dei fiumi che attraversano la Gallura costiera.

