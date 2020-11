Prorogata l’allerta rossa.

E’ ancora allerta rossa, nel Nuorese, dopo l’alluvione che ha provocato vittime, dispersi e danni ingenti. Per tutta la giornata, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato senza sosta.

La situazione più grave resta a Bitti dove le continue piogge hanno provocato 3 morti. Un uomo è stato travolto dalla furia dell’acqua mentre si trovava all’interno del suo fuoristrada, mentre un anziano è annegato all’interno della propria abitazione. La terza vittima accertata, invece, è un’anziana che risultava dispersa da ore. Nel frattempo si continua a lavorare per cercare un altro disperso.

Resta alta la preoccupazione anche a Galtellì, dove il rio Sologo ha portato a valle milioni di metri cubi d’acqua. Una situazione critica, soprattutto a causa del fiume Cedrino che ha esondato. Il sindaco, Giovanni Santo Porcu, ha bloccato le strade rurali e si teme per nuove esondazioni, nonché per la caduta di massi. La foce del Cedrino era stata aperta da ieri sera, e l’auspicio è quello che possa scaricare in mare la portata del fiume.

Stato di massima allerta anche in Gallura, così come in tutta la provincia di Sassari. Il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, ha raccomandato fortemente a tutta la popolazione di non lasciare le abitazioni e spostarsi ai piani alti in quanto si prevede un forte peggioramento della situazione meteorologica. Previste piogge molto intense e condizioni marine avverse che potrebbero dar luogo a mareggiate anche di particolare intensità e rischio di onde anomale con impatto sul territorio.

(Visited 291 times, 291 visits today)