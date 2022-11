Maltempo in Sardegna.

La Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo per il maltempo fino alla giornata di domani, 26 novembre. Il nuovo avviso, dalle ore 14 alle 6 di domani, dichiara un’allerta gialla (criticità ordinaria) in alcune zone della Sardegna.

Le aree interessate sono quelle di Montevecchio Pischinappiu e Tirso, mentre è codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sull’area di Logudoro. Nel Sassarese numerosi sono gli allagamenti segnalati in molte zone della provincia e anche a Olbia la pioggia continua a non dare tregua, causando numerosi disagi.

