Le escort più pagate della Sardegna non sono dove si pensa

Quanto guadagnano le escort in Sardegna.

In Gallura le escort fanno pagare di più, ma non fanno i prezzi più alti in Sardegna. Secondo l’ultimo studio di EscortAdvisor, sono a Cagliari che le professioniste del sesso guadagnano di più. La media dei loro listini resta invariate anche per il Black Friday.

Le escort non concedono sconti, nemmeno in Gallura. Se il primato per il prezzo della prestazione spetta a Cagliari, con 93 euro per una notte di fuoco, nel territorio gallurese e a Sassari il prezzo medio per una prestazione sessuale è di 87 euro. Segue Oristano, dove le professioniste del sesso chiedono 86 euro. Si risparmia di più a Nuoro (84 euro), ma le più economiche sono nel Sulcis Iglesiente (80 euro) e in Ogliastra (67 euro).

Per una notte di sesso si spende di più nel Nord Italia, in particolare a Brescia dove si chiede 103 euro. Le più economiche sono a Trapani (60 euro). E per il Black Friday nessuno sconto, se si vuole passare una serata di fuoco si paga a prezzo pieno. Con i rincari anche le escort hanno dovuto rivedere le loro tariffe, dove il 2022 ha visto aumento generale dei prezzi del 7,4% rispetto all’anno precedente.

