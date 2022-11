Consegnate le chiavi dell’Università di Olbia.

Il sogno dell’Università al centro di Olbia è ad un passo dalla sua realizzazione. Oggi il Comune ha consegnato le chiavi dell’ex palazzo dell’Expo al direttore del Polo Universitario. Con questo passaggio di proprietà si posa così la prima pietra per la realizzazione definitiva del trasferimento di sede dall’aeroporto al centro storico.

Il Comune di Olbia oggi ha consegnato le chiavi al direttore del Polo che lo gestirà per 13 anni. “Siamo felici, abbiamo fatto tutto in maniera assolutamente convinta – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, i contratti sono stati fatti il passaggio delle fondamenta altrettanto”. Un passo molto importante, anche se l’inaugurazione della struttura avverrà più avanti quando saranno finiti i lavori per tutte le sedi che ospiteranno l’università.

L’iter sui lavori per il trasferimento della sede di Olbia.

Saranno 6 gli immobili che ospiteranno gli studenti e gli uffici. Uno è l’ex Expo di via Porto Romano. I lavori sono terminati e il cortile è stato recintato, per fare in modo che l’area sia fruibile solo dagli studenti. Lì saranno ospitati gli uffici amministrativi, mentre il piano terra sarà utilizzato dagli studenti, con alcune postazioni pc. L’edificio che ospiterà le aule degli studenti sarà l’ex palazzo Standa del corso Umberto, una struttura storica i cui lavori sono in corso, ma ritardati per adeguare i costi di realizzazione, che hanno subìto un rincaro. ”Entro Natale sarà pubblicato il bando”, ha fatto sapere il primo cittadino.

Un altro palazzo che il Comune intende consegnare al Polo Universitario è l’ex palazzo della guardia di finanza, che ancora appartiene al demanio regionale e che aspetta la rinascita, con il passaggio al Comune di Olbia e poi la riqualificazione. L’altra sede che ospiterà i corsi di Biologia Marina si trovano in via del Lidi. Ma ad Olbia sono previsti anche corsi per Scienze Infermieristiche, che saranno ospitati al Mater Olbia. Mentre il Geovillage, che passerà al Cipnes, sarà la sede di un campus universitario.

