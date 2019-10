Le mamme di La Maddalena ricevute dall’assessore Fasolino.

Una delegazione del gruppo delle mamme, protagoniste della battaglia dei pancioni, ha incontrato l’assessore regionale al Bilancio e programmazione Giuseppe Fasolino per discutere sulle varie problematiche legate all’ospedale di La Maddalena Paolo Merlo, compresa la situazione inerente il punto nascita, sospeso ormai da tre anni, e la mancanza di un pediatra nella struttura.

Il gruppo delle mamme, contestatrici della prima ora della politica sanitaria della precedente amministrazione regionale, con le loro battaglie sono state in grado di portare il Paolo Merlo alla luce della ribalta nazionale. “Nella dura battaglia per difendere il nostro ospedale – afferma Stefania Terrazzoni portavoce del gruppo – è senza dubbio importantissimo confrontarsi con i membri della Commissione sanità che dovranno modificare la riforma ma, è ugualmente fondamentale interloquire con chi dovrà mettere i fondi a disposizione per il nostro ospedale. Sappiamo bene che il percorso non sarà nè breve nè facile poiché prima che venga chiesta la deroga. Nonostante tutto siamo fiduciosi”.

“L’incontro con l’assessore Fasolino – afferma Valeria Frau – è stato molto piacevole, si è dimostrato subito disponibile ad incontrarci. Crediamo in lui, è stato un sindaco del fare, speriamo non ci deluda”.

“Siamo consapevoli che per risolvere la gran parte dei problemi del nostro ospedale – afferma Susanna Mandras – occorra del tempo. Abbiamo chiesto però che venga dato un segnale su questioni apparentemente più semplici come ripristinare la figura del pediatra h24. Servizio che è stato irresponsabilmente falcidiato dall’amministrazione regionale uscente”.

(Visited 55 times, 63 visits today)