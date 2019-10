La sopraelevata di Golfo Aranci.

Grandi novità a Golfo Aranci per la zona del porto e per quella di Cala Moresca. L’amministrazione Mulas, infatti, ha avviato l’iter per l’abbattimento della sopraelevata che collega il centro del paese con l’area portuale. Un’idea che diverrà realtà una volta terminato il progetto per la viabilità alternativa che è già in fase di studio.

Per quanto riguarda Cala Moresca, invece, sono stati avviati i rapporti con la Regione per capire se sarà possibile trasformare il fascio di binari presente nell’area in un altro lungo mare. In questo modo verrebbero liberate delle vecchie spiagge attualmente ingabbiate dalla massicciata della ferrovia.

“Chiediamo alle Ferrovie dello Stato una restituzione alla comunità di un luogo che al momento non è sfruttato – spiega il sindaco Mario Mulas -. Se i fasci di binari non servono più noi abbiamo un progetto alternativo di riqualificazione, che non sarà breve, un grande sogno da trasformare in realtà”.

