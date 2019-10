Il furto all’esterno delle abitazioni di Olbiamare.

Ha lasciato l’auto parcheggiata all’esterno della sua casa, in via Cesare Pavese, nel quartiere Olbiamare, a Olbia. Un gesto che ripete da sempre con frequenza, come migliaia di residenti della città ogni giorno.

Il parcheggio non era recintato, ma era privato. Quello di stamattina per la proprietaria del mezzo è stato purtroppo un brutto risveglio. La sua auto, una Fiat 500 X bianca, non c’era più. Sparita. O meglio, rubata. I ladri dovevano sapere anche il fatto loro considerando che l’auto aveva l’antifurto ed era chiusa.

La donna ha sporto denuncia ai carabinieri e chiede a chiunque l’avvistasse, o avesse visto ieri qualcosa di strano in zona, di contattarla o di avverite le forze dell’ordine. L’auto è targata EZ839PT. Per segnalazioni si può chiamare il numero 0789 57509.

(Visited 146 times, 146 visits today)