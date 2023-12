Lo schianto fatale con la moto, Olbia incredula per la scomparsa di Mario

Olbia scossa per la scomparsa di Mario Dettori.

Olbia è addolorata per la scomparsa di Mario Dettori. L’uomo, che aveva soltanto 48 anni, si è schiantato ieri sera con la moto in via Roma e l’impatto contro l’albero è stato fatale sul colpo. L’imprenditore era molto conosciuto in città, poiché titolare di una società del settore automobilistico.

Dettori lascia una moglie e due figlie. Un dolore indescrivibile quello che sta passando non solo la famiglia, ma anche i tanti conoscenti del motociclista. Sono tanti i messaggi di vicinanza che i famigliari del 48enne stanno ricevendo in queste ore. Mario è ricordato come una persona gentile e sempre sorridente. La città è ancora incredula per il terribile incidente accaduto ieri sera poco distante dal centro storico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui