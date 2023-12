Incidente mortale a Olbia, cosa è successo e chi era la vittima

L’incidente mortale a Olbia.

Le cause dell’incidente mortale avvenuto ieri sera a Olbia, in via Roma, sono ancora in fase di accertamento. Mario Dettori, 48 anni, ha perso la vita pochi minuti dopo aver urtato contro un albero con la sua moto. Non è chiaro cosa abbia scatenato la perdita di controllo, sebbene l’ipotesi più probabile resta quella di un malore. Gli agenti della polizia locale, infatti, non hanno trovato ostacoli sulla strada che potessero giustificare tale incidente.

L’impatto con il marciapiede e l’albero è stato letale. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente con un’ambulanza di base, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi. Dopo il trasferimento immediato al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II con l’ambulanza medicalizzata, i medici hanno tentato l’impossibile per salvarlo. Purtroppo, le conseguenze dell’incidente sono state fatali, e Mario Dettori, nonostante gli sforzi, non si è salvato.

L’uomo era una figura nota in Gallura grazie alla sua imprenditorialità nel settore dei servizi per auto. Aveva costruito una solida reputazione e godeva della stima di molti. In queste ore drammatiche, molte persone si sono unite nel dolore con la moglie e le due figlie, dimostrando la benevolenza che lui aveva saputo conquistarsi.

