Nasce Marismas, il primo vino interregionale con le uve della Toscana e della Gallura

Il nuovo vino Marismas è l’idea di un imprenditore romano.

Nasce così Marismas, il vino realizzato dalla Cantina Guido F. Fendi da un’idea dell’imprenditore romano Paolo Bernabei, tra le sue attività le Enoteche Bernabei, punti di riferimento di Roma e tra le più conosciute in Italia, con la collaborazione dell’enologo Andrea Pala.

Un’etichetta unica perché si tratta di un vino bianco realizzato con uve che provengono direttamente da vitigni coltivati in Sardegna, precisamente in Gallura, e in Toscana, in quella Maremma dove è stato anche imbottigliato, proprio dall’azienda Fendi.

Un ponte tra le due regioni che sfrutta la storia, la tradizione e soprattutto l’identità del vermentino le cui uve sono state sapientemente unite per realizzare un’etichetta prestigiosa che richiama la forza di due territori apparentemente lontani ma anche incredibilmente vicini.

Un vino bianco che ha il sapore dell’amicizia tra i protagonisti di questa storia che unisce tradizione e innovazione. Non un semplice esperimento enologico ma il risultato di una profonda ricerca svolta dall’enologo Pala in Toscana e in Sardegna e che mette in pratica le più efficaci tecniche di vinificazione con l’ausilio della tecnologia più avanzata. Marismas è un vino mediterraneo che guarda con ambizione sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, a partire da quelli europei e americani. Il vino sarà presentato ufficialmente in occasione della 56esima edizione del Vinitaly, la Fiera Internazionale del Vino e dei liquori che si svolgerà a Verona dal 14 al 17 aprile.

