L’emergenza sangue a Olbia.

Durerà per tutto il 2023 il rinnovo dell’iniziativa che vedrà impegnati nuovamente fianco a fianco Avis Olbia e Mater Olbia Hospital. Oltre agli specialisti del servizio di Cardiologia del Mater Olbia Hospital, diretti dal dottor Maurizio Porcu hanno aderito al progetto gli specialisti di tutti gli altri reparti che quindi si rendono disponibili ad erogare ad ogni donatore, per ogni donazione, una visita specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’elettrocardiogramma che era già previsto dall’iniziativa dello scorso anno.

Accedere all’iniziativa è semplicissimo, sarà sufficiente andare a donare il sangue nei punti di raccolta Avis o al Centro Trasfusionale di Olbia esprimendo la volontà di aderire al progetto. Durante il prelievo i volontari dell’Avis Olbia raccoglieranno i dati personali del paziente. I dati saranno comunicati al Mater Olbia Hospital che procederà alla registrazione e all’invio via mail della conferma di prenotazione esame. L’iniziativa è completamente gratuita e non è necessaria l’impegnativa. Al donatore, il giorno della visita, sarà richiesto di presentare il libretto delle donazioni.

“L’iniziativa ha lo scopo di spronare quanto più possibile i cittadini ad effettuare le donazioni non solo come atto di generosità e altruismo ma anche con la consapevolezza che donare il sangue può voler dire anche prevenzione”, afferma Marcello Giannico, direttore generale del Mater Olbia Hospital.

“L’iniziativa ‘Coro e Sambene’ è volta a premiare i nostri donatori abituali, iscritti all’Avis Olbia, che dimostrano con affetto e costanza una grande attenzione per il prossimo ma anche a stimolare chi è ancora timoroso o pensa di non poter essere più utile socialmente. Abbiamo bisogno di ognuno di voi, prendetevi cura di voi stessi aiutando la vostra comunità”, afferma Gavino Murrighile, presidente di Avis Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui