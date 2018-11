Il Mater Olbia avrà 250 posti letto, un quinto privati

L’avvio del Mater con più posti letto.

L’ospedale privato Mater Olbia sta ottenendo l’ultimo via libera che mancava per ufficializzare l’apertura. Difficile dire oggi quando il primo paziente entrerà nella nuova struttura e quale dei laboratori sarà inaugurato per primo. Probabilmente l’avvio ufficiale potrebbe essere dato entro dicembre. La Giunta regionale discute sugli ultimi dettagli del numero totale dei posti letto. Inizialmente erano stati confermati 200 posti letto ma adesso si annuncia che saranno 250 i posti letto per i pazienti.

Un quinto di questi saranno privati, a pagamento. Questa decisione è nata per far fronte alla nascita dei reparti privati come neurologia, oncologia, otorinolaringoiatra, pediatria e ginecologia. Con l’attivazione dei nuovi posti letto emerge però grande preoccupazione da parte di altri ospedali della regione come Nuoro, Tempio Sassari e Olbia per i propri reparti. L’obiettivo della Giunta regionale è comunque quello di migliorare l’assistenza nel nord Sardegna, organizzando la struttura del Mater in maniera equilibrata, garantendo l’invariabilità del numero totale di posti letto.

