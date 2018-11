Avvio di stagione con il botto per la Kan Judo Olbia

Tre medaglie pesanti ad Arborea per gli atleti della Kan Judo.

Tre atleti in gara e tre medaglie. La Kan Judo Olbia del Maestro Angelo Calvisi fa la voce grossa ai campionati sardi esordienti A (ragazzi sino a 12 anni) svoltisi domenica scorsa ad Arborea assieme al “Trofeo Arborea” riservato ai cadetti. Gradino più alto del podio per Teseo Garrucciu che nei 60 kg. ha sbaragliato il campo confermandosi miglior judoka isolano della sua categoria dopo il trionfo nel “Gran Prix Regionale 2018” nel corso del quale si era aggiudicato da dominatore tutte le tre tappe del circuito.

La splendida promessa Anna Virdis ha conquistato invece un valorosissimo argento nei 44 kg. Alcuni infortuni avevano condizionato il suo ultimo periodo non consentendole di scendere sul tatami. Al ritorno in una competizione ufficiale, tralaltro di alto livello, Anna Virdis ha vinto due incontri perdendo il terzo, ma torna da Arborea con il morale alle stelle pronta a fare tesoro di questa importante esperienza agonistica. Tra i cadetti ancora una prova magistrale di Carlo Altana (nella foto con il Maestro Calvisi) che non ha risentito del cambio di categoria (dai 60 ai 66 kg.). L’atleta olbiese ha strappato un bronzo di grande valore. Dopo aver vinto il primo combattimento Altana si è trovato di fronte il talentuoso sassarese Marco Battino che ha avuto la meglio dopo un faccia a faccia equilibrato e tiratissimo. Nel proseguo della manifestazione l’allievo di Calvisi ha vinto per ippon sia il terzo confronto che la finale per la medaglia di bronzo.

Angelo Calvisi commenta con gioia l’esito della spedizione in terra oristanese: “Vedere i sacrifici dei nostri giovani atleti ripagati in questo modo ci dà tanto entusiasmo ed è l’ennesima conferma della bontà del lavoro che portiamo avanti”. Lo staff della Kan Judo Olbia è composto, assieme al Maestro Calvisi (cintura nera 5°dan), dal collaboratore tecnico Gavino Carta (cintura nera 3° dan) e, da questa stagione dall’aspirante allenatore Salvatore Calvisi (cintura nera 2°dan). Adesso fari puntati sul 22° Trofeo Judo in Action storico appuntamento organizzato dalla Kan Judo, in programma il 25 novembre prossimo al Pala Deiana.

