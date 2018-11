Arriva in Gallura lo sportello linguistico: informazioni e assistenza in sardo

Approvata la proposta.

Su proposta dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione Giuseppe Dessena, l’Esecutivo sardo ha approvato in via definitiva la rete degli sportelli linguistici, che sarà così istituita. Insieme allo sportello linguistico regionale e a quelli di Alghero, Sassari, Gallura e Carloforte, ci saranno 9 sportelli con funzione di coordinamento territoriale.

Di questi 9 sportelli, 8 avranno un ambito di competenza che ha come riferimento il territorio delle ex province e uno per la città metropolitana di Cagliari. Lo sportello regionale invece, ha funzione di cabina di regia, e ha un ruolo di coordinamento e raccordo tra i vari sportelli territoriali.





(Visited 62 times, 3 visits today)